Alfonso Signorini, notizia amara: come reagirà Mediaset?

Amara notizia per Alfonso Signorini. Nonostante le novità fatica a fare la differenza sul piccolo schermo: come reagirà adesso Mediaset? I dettagli

La settimana televisiva si è aperta con uno scontro tra Mediaset e la Rai. Su Canale Cinque Alfonso Signorini è stato al timone del Grande Fratello Vip 6 dove ha conquistato il 20.6% di share con 3.138.000 spettatori posizionati davanti al video. Su Rai Uno, invece, è andata in onda la prima puntata di Blanca. Questa è riuscita a conquistare l’attenzione di 5.672.000 spettatori pari al 26% di share.

Dunque Alfonso Signorini porta a casa un’altra amara delusione. Nonostante le novità e l’ingresso di nuove vip nella casa, non è riuscito a fare la differenza in termini di share. Come reagirà adesso Mediaset? Gli ascolti continuano ad essere buoni ma Signorini resta fermo sul secondo gradino del podio. Veniamo Adesso alle altre reti televisive ed alle preferenze del pubblico.

Alfonso Signorini, al timone del GF Vip 6 su Canale Cinque perde lo scontro con Rai Uno: le preferenze del pubblico

Come dicevamo Alfonso Signorini ancora una volta si è dovuto accontentare del secondo posto sul podio degli ascolti con il 20.6% di share. Un buon risultato che però non ha fatto la differenza. Difatti, a conquistare una grande fetta di spettatori è stata la prima puntata di Blanca su Rai Uno: ha ottenuto il 26% di share. Passiamo adesso alle altre reti televisive: le preferenze del pubblico.

Su Rai3 Report è stato seguito da 1.773.000 spettatori pari ad uno share del 7.7%. Su Italia 1 Jack Ryan – L’iniziazione ha raccolto davanti al video 1.162.000 spettatori con il 5.1% di share. Rete4 ha proposto Quarta Repubblica interessando 826.000 spettatori con il 4.7% di share. Su Rai2 il documentario di Mompracem ‘Sotto il Vulcano’ ha raccolto l’attenzione di 864.000 spettatori con il 3.7% di share.

Sul Nove Little Big Italy ha tenuto incollati davanti al video 390.000 spettatori con l’1.7% di share. La7 ha proposto Grey’s Anatomy riuscendo a conquistare l’attenzione di 357.000 spettatori pari all’1.6% di share. Infine su Tv8 The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro ha raccolto 228.000 spettatori pari all’1.1% di share.