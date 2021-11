Uomini e Donne, amore già al capolinea: parla il tronista

Un amore fresco che è già appassito: la coppia di Uomini e Donne non ha trovato la giusta intesa ed è già al capolinea

Matteo Fioravanti e Noemi Baratto sono gli ultimi usciti dal programma di Uomini e Donne: il tronista ha scelto la sua corteggiatrice preferendola a Maria. La loro frequentazione è iniziata anche prima del previsto perché il tronista era convinto dei suoi sentimenti e senza indugio ha scelto con chi lasciare il dating show di Maria De Filippi.

Nonostante sembrava esserci un amore idilliaco, nei giorni scorsi Amedeo Venza aveva lanciato una pesante indiscrezione: “Crisi profonda tra la neo coppia Matteo e Noemi. I due non riescono a trovare un punto di incontro su diverse situazioni e la decisione di troncare la storia appena iniziata è quasi inevitabile”.

Uomini e Donne, Matteo Fioravanti parla della presunta crisi con Noemi

Dopo un po’ di giorni in silenzio, l’ormai ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di prendere in mano la situazione e parlare di quanto si vocifera. Tramite le storie su Instagram, infatti, Matteo Fioravanti ha ammesso: “Sto leggendo tantissime notizie e mi stanno arrivando tanti messaggi sul fatto mio e di Noemi. Volevo tranquillizzare tutti quelli che ci seguono. Io e Noemi non ci siamo lasciati. Assolutamente. Come tutte le coppie nate da poco, ci stiamo conoscendo e ci sono anche degli alti e dei bassi com’è giusto che sia in una relazione”.

Per concludere, il Fioravanti ha confessato: “Ci stiamo anche dando del tempo per darci delle risposte e magari andare avanti. Io volevo tranquillizzare tutti e dirvi che vi ringrazio per tutti i messaggi che mi sono arrivati. E anche il fatto che non ci vediamo molto spesso con Noemi è dato dal fatto che siamo impegnati tutti e due tra studio e lavoro”.