Uomini e Donne, dopo Ida un altro amato volto verso l’addio: fan in ansia

Nuovo colpo di scena a Uomini e Donne. Dopo Ida Platano, un’altra protagonista è pronta ad abbandonare la trasmissione: cosa sta succedendo.

Nel weekend sono state registrate delle nuove puntate di Uomini e Donne. Ovviamente non sono mancati i colpi di scena. A rivelare quanto successo ci ha pensato il profilo Instagram di Uominiedonneclassicoeover. Secondo il portale specializzato Gemma Galgani non ha preso parte alle registrazioni. Ma la vera notizia viene da Isabella Ricci, che sembrerebbe pronta a lasciare la trasmissione di Maria De Filippi.

Per quanto riguarda Gemma, la dama non ha potuto presenziare in studio dopo la positività al Covid-19. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. Inoltre all’interno della trasmissione Gemma aveva intrapreso una nuova conoscenza dopo la breve esperienza con Constabile. Inoltre si tratta di un nuovo cavaliere che ha deciso di entrare nel dating show proprio per conoscere Gemma. Situazione differente per Isabella Ricci sembrerebbe pronta ad abbandonare la trasmissione.

Uomini e Donne, Isabella Ricci pronta a dire addio: cosa sta succedendo

La grande novità riguarda il possibile addio di Isabella Ricci. Nelle ultime settimana la dama è stata al centro di scontri e battibecchi accesi. Proprio per questo motivo la Ricci potrebbe abbandonare la trasmissione di Maria De Filippi. Inoltre la conoscenza con un cavaliere sta proseguendo alla grande, nonostante ciò Isabella è ancora un po’ dubbiosa sul futuro che potrebbero condividere. In merito la Ricci ha dichiarato: “ma se tutto proseguirà per il meglio usciranno insieme dal programma“.

Per la dama è vicino l’addio, con Isabella pronta a vivere la sua storia d’amore lontano dalle telecamere. In questa edizione la Ricci si è trovata spesso sotto attacco, facendo cambiare anche idea ai telespettatori. Inoltre anche all’interno dello studio è cambiata la considerazione su di lei, tra questi c’è anche Gianni Sperti che inizialmente appariva affascinato da lei. Vedremo quindi se la dama deciderà di abbandonare a breve il dating show.