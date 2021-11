Sanremo 2022, ex Amici arriva alla fase finale per accedere al festival

Un ex concorrente di Amici è arrivata alla fase finale per accedere alla kermesse canora di Sanremo 2022. Ecco di chi si tratta.

Prima dell’inizio di Sanremo 2022, che sarà condotto ancora una volta da Amadeus, si sta svolgendo come ogni anno Sanremo Giovani. Questo anno, come già sperimentato dal conduttore Claudio Baglioni in passato, ci sarà un’unica categoria per i Giovani ed i Big. Ci sarà dunque un solo vincitore al termine della kermesse canora.

Sanremo Giovani, dunque, si sta svolgendo proprio in questi giorni. Sono stati proclamati gli otto finalisti che accederanno alle fasi finali: Bais, Martina Beltrami, Esseho, Oli?, Matteo Romano, Samia, Tananai, Yuman. Fra gli otto nomi, a molti non è sfuggito che ci sia anche una finalista di Amici 2019, cioè Martina Beltrami.

Sanremo, il brano scelto dall’ex Amici Martina Beltrami

Martina Beltrami andrà a Sanremo 2022 con il brano Parlo di te. La cantante è rimasta nella memoria di molti dopo il talent Amici 2019 anche per il suo coming out, oltre che per i racconti riguardo la sua infanzia difficile. Nelle prossime settimane avrà modo di proseguire nella gara canora contro gli altri Giovani ed i 4 finalisti del concorso Area Sanremo.

Fra tutte le promesse della canzone italiana, solo due artisti verranno selezionati ed accederanno a Sanremo 2022. In ogni caso, Martina ha appena compiuto 21 anni, ed è uscita con il suo nuovo singolo Per dirti che (mi spiace). Insomma, la cantante è comunque pronta a prendersi il palco, anche al di fuori dell’Ariston.