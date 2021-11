Sua Maestà è infuriata dopo essere venuta a conoscenza che tutto sta per essere scoperto.

Le cattive notizie sono sempre dietro l’angolo. Il temporale in quel di Londra, a Buckingham Palace, non sembra essersi dissolto del tutto. Dopo i dolori alla schiena di Sua Maestà, la sua guarigione da record e la partecipazione della stessa al doppio battesimo dei suoi pronipoti, ecco che a destare l’equilibrio sereno e tranquillo ci ha pensato la Bbc. I rapporti tra l’emittente britannica e la casa reale si incrinano ulteriormente e non sembra che, almeno per il momento, ci possa essere un dietrofront di una delle parti.

Dopo la dura presa di posizione del principe William che aveva accusato sempre la BBC di aver ingannato sua madre Lady Diana, adesso sta per arrivare un altro pretesto per muovere piede di guerra. Si tratta del documentario The Princes and the Press che andrà in onda su BB2 stasera lunedì 22 novembre.

Royal Family, la Regina Elisabetta è una furia: sta per essere scoperto tutto

Le ultime indiscrezioni mettono al corrente il pubblico che a poche ore dalla trasmissione della prima delle due parti del documentario i Windsor avrebbero chiesto all’emittente televisiva inglese di poter visionare i filmati e concedere o meno loro il consenso di mandarli in onda.

Dopo aver incassato il no della BBC i reali hanno deciso di rompere ogni tipo di rapporto con l’emittente inglese la quale ha ricevuto tre lettere di reclamo da parte di Buckingham Palace: una dall’ufficio della regina, una firmata dall’erede al trono Carlo e la terza dal principe William.