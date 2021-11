Regina Elisabetta, arriva la clamorosa decisione: come la prenderanno i medici? Lo scopriremo nelle prossime ore

Dopo i problemi fisici che l’hanno costretta a una vita ritirata, la regina Elisabetta è pronta a far ritorno in pubblico. Sua Maestà nelle ultime settimane ha dovuto rinunciare alle passeggiate con i suoi cani e a diversi impegni istituzionali a causa dei problemi alla schiena che ha avuto.

Un mese fa Sua Maestà venne ricoverata per una notte in ospedale a scopo precuazionale e oggi, con il consenso dei dottori, Elisabetta II ha fatto una promessa: farà di tutto per essere presente al battesimo dei figli delle sue nipote, la principessa Eugenie e Zara Tindall.

Come riporta l’Evening Standard, una fonte di Buckingham Palace ha fatto sapere: “La regina ci tiene ad esserci per un lieto evento, dopo un lungo periodo di difficoltà per tutta la famiglia reale, a cominciare proprio dalla sovrana”.

La regina Elisabetta, com’è noto a tutti, è molto affezionata alle due nipoti che hanno deciso di far battezzare insieme i rispettivi figli. Alla cerimonia del primo sacramento saranno sicuramente presenti il principe Andrea, oltre al principe William e la moglie Kate. Nessuna conferma invece arriva sulla possibile presenza di Harry e Meghan.