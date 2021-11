Michelle Hunziker non ha mai fatto così male, la notizia abbatte i fan. Un’altra giornata difficile per la popolarissima conduttrice Mediaset

Essere doppiati, nello sport non è sinonimo di grandi risultato. Ma è così anche nel mondo della televisione e quindi ancora una volta non è una giornata da pollice in su per Michelle Hunziker. Poco fa sono arrivati i verdetti degli ascolti tv e i numeri ancora una volta parlano chiaro.

In prima serata domenica 21 novembre 2021 il programma più visto è stato ancora una volta la fiction di Rai 1 ‘Cuori‘ che ha messo insieme 4.220.000 spettatori pari al 19.9% di share. Invece su Canale 5 ‘All Together Now – La Musica è Cambiata‘ ha totalizzato 2.407.000 spettatori con uno share dell’11.9% che non è la metà ma si avvicina molto.

Bene ancora una volta invece su Rai 3 ‘Che Tempo Che Fa‘: nella prima parte 3.025.000 spettatori (12.3%) e nella seconda Il Tavolo 1.835.000 spettatori ( per il 9.4%). Tra gli altri programmi della serata, oltre quota 1 milione anche l’ennesima replica di ‘Jurassic World’ su Italia 1 con 1.292.000 spettatori per il 6.2%.

Michelle Hunziker non ha mai fatto così male ma Mediaset rialza la testa nel pomeriggio

Meglio ha fatto Mediaset nell’altra sfida calda della giornata di domenica. Su Canale 5 infatti ‘Amici‘ ha messo insieme 3.116.000 spettatori, pari al 19.7%, mentre ‘Verissimo‘ è stati visto da 2.856.000 spettatori (18.5%) nella prima parte e 2.517.000 spettatori (per il 14.1%) nella seconda parte.

Invece su Rai1 ‘Domenica In‘ ha tenuto compagnia a 3.047.000 spettatori, per il 18.8% nella prima parte e 2.708.000 spettatori (17.5%) nella seconda parte. Poi ‘Da Noi… A Ruota Libera’ è stato visto da 2.598.000 spettatori pari al 15.2%

Infine nell’Access Prime Time su Rai 1 ‘Soliti Ignoti – Il Ritorno’ ha fatto 4.750.000 spettatori pari al 19.4% e su Canale 5 ‘Paperissima Sprint’ 3.358.000 spettatori con il 13.7%. Nel Preserale su Rai 1 ‘L’Eredità Weekend’ 4.002.000 spettatori con il 18.8% e su Canale 5 ‘Caduta Libera! Il Weekend’ 2.914.000 spettatori (13.9%).