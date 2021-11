Meteo, torna il maltempo: doppio impulso perturbato sulla penisola

Il meteo sulla penisola tornerà ad essere tartassato dal maltempo. Un doppio impulso perturbato agirà sulla penisola: tornano piogge e freddo.

La nuova settimana della penisola italiana si apre con un nuovo doppio impulso perturbato e di un clima via via sempre più freddo per gran parte delle regioni. In questo inizio della settima l’Italia dovrà quindi avere a che fare con una perturbazione, con il maltempo che torna a caratterizzare il meteo del Paese. Infatti già da questo lunedì avremo tanta instabilità con tante nubi e piogge sparse su gran parte del Nord, sull’area tirrenica del Centro ma anche su molte regioni del Sud.

Anche il resto della giornata non riserverà colpi di scena, con spazio anche con qualche nevicata sui comparti alpini intorno ai 1500m di quota. La perturbazione si intensificherà a partire da martedì, con più precipitazioni su tutto il paese. Infatti le piogge andranno a colpire le estreme regioni di Nordovest, gran parte del Centro e sul comparto adriatico più meridionale. Torna quindi una circolazione ciclonica su gran parte del paese e caratterizzerà gran parte della settimana.

Meteo, maltempo su gran parte della penisola: circolazione ciclonica sul paese

Nel corso di questo lunedì avremo un maltempo che condizionerà il meteo del paese. Infatti sul finire del weekend si sta formando tra Francia e Penisola Iberica una grande zona depressionaria, che verrà alimentato dalla discesa di correnti fredde dall’Europa nordorientale. La perturbazione arriverà a colpire tutte le regioni della penisola italiana. Andiamo a vedere cosa succederà sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci che colpiranno specialmente al Nordovest, con più aperture al Nordest. Le temperature risulteranno in rialzo in Triveneto, mentre la situazione sarà più stabile altrove. Le temperature risulteranno stazionarie, con massime che andranno dai 10 ai 13 gradi.

Mentre sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione instabile su gran parte del settore. Rovesci e temporali colpiranno il versante tirrenico. Mentre invece avremo qualche schiarita in più sulle Marche e sull’Abruzzo. Le temperature risulteranno stazionarie con massime che oscilleranno dai 13 ai 17 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo piogge più diffuse sulla Campania e sulla Basilicata. Mentre invece avremo blande ed isolate schiarite su Molise, Calabria e Sicilia. Anche qui le temperature non subiranno variazioni, con massime che andranno dai 16 ai 21 gradi.