Lutto a Mediaset: si è spento un grande protagonista del Maurizio Costanzo Show e di Amici

Lutto a Mediaset: si è spento proprio in queste ore un grande protagonista del Maurizio Costanzo Show e di Amici

Lutto nel mondo della Tv con la scomparsa di Paolo Pietrangeli. A diffondere la notizia è stato il segretario di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo. Pietrangeli è venuto a mancare agli affetti dei suoi cari all’età di 76 anni. Si ricorda la sua lunga carriera come cantautore, sceneggiatore, scrittore italiano e regista di numerosi programmi Mediaset, tra cui: Amici, C’è posta per te e Maurizio Costanzo Show.

Pierpaolo Pietrangeli è nato a Roma il 29 aprile del 1945. Figlio del regista Antonio Pietrangeli e di Margherita Ferrone, il celebre cantautore ha cominciato presto a comporre canzoni a sfondo socio-politico. Molti dei suoi lavori sono divenuti estremamente popolari nei movimenti giovanili di sinistra.

Lutto nel mondo della Tv, si è spento a Roma Pierpaolo Pietrangeli: è stato regista di numerosi programmi Mediaset

Pierpaolo Pietrangeli alla fine degli anni sessanta si è avvicinato al mondo del cinema. E’ stato aiuto regista, assieme a Mauro Bologna, de ‘L’assoluto naturale’, con Luchino Visconti in ‘Morte a Venezia’, con Federico Fellini in ‘Roma’, etc. Nel 1974 ha debuttato invece con un importante documentario di impatto politico: ‘Bianco e Nero’.

Negli anni successivi ha abbandonato la regia cinematografica per dedicarsi a quella televisiva. Pietrangeli è stato regista di programmi di successo come il Maurizio Costanzo Show, C’è posta per te e Amici di Maria De Filippi. “Se ne va un pezzo della mia vita. Abbiamo lavorato insieme vent’anni. Non ricordo chi me lo presentò, ma arrivò in tv e ci trovammo subito bene. Abbiamo passato un lungo pezzo di vita insieme, sono addolorato“, ha chiosato Costanzo a Repubblica.