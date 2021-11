Mara Venier ha fatto una telefonata ad un suo amico per aggiornarlo riguardo le sue condizioni di salute. Ecco come sta la conduttrice dopo la caduta a Domenica In che ha spaventato tutti.

Tutto il mondo dello spettacolo si è subito stretto intorno a Mara Venier non appena si è diffusa la voce della sua caduta a Domenica In. Secondo quanto rivelato dalla stessa conduttrice, le sono arrivati davvero tanti messaggi di affetto, non solo da parte dei professionisti della Tv, ma anche da parte degli spettatori.

C’è un persona, però, che appena saputo quanto successo è corsa a casa di Mara per verificare le sue condizioni di salute. Si tratta di Alberto Matano, il conduttore de La vita in diretta. Fra i due c’è infatti un buon rapporto di amicizia, che va avanti da ormai molti anni ed anche al di fuori del piccolo schermo.

Mara Venier, quando torna la conduttrice a Domenica In?

Mara Venier ha dunque deciso di ricambiare il favore della visita di Alberto Matano con una telefonata a La vita in diretta. La conduttrice di Domenica In lo ha ringraziato per essersi preoccupata per lei, e poi ha cercato di sdrammatizzare quanto successo. Ci sarebbe solo una contusione in un punto in cui si era fratturata qualche tempo fa.

Insomma, come la Zia Mara scrive anche sui social media, si tratta solo di qualche bernoccolo. Poteva andare peggio, ma quello che conta è che lei in questo momento sta bene. Lei non ha intenzione di mollare, ed infatti dovrebbe tornare a Domenica In a partire dalla puntata del 28 novembre.