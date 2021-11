Il paradiso delle Signore, tutto interrotto: il motivo spiazza tutti

New entry de Il paradiso delle Signore svela un particolare pazzesco. Tutto interrotto all’improvviso: ecco il motivo

Da poco la soap opera ‘Il paradiso delle Signore’ ha aperto le porte ad un nuovo attore: Massimo Poggio. Il 51enne con il suo personaggio, Ezio Colombo, è riuscito a conquistare il pubblico di Rai Uno e raggiunto da TeleSette ha svelato un simpaticissimo retroscena che riguarderebbe anche Alessandro Tersigni (interprete di Vittorio Conti).

Poggio ha raccontato che assieme al collega stavano girando una scena quando hanno dovuto interrompere le riprese: “Ci siamo interrotti per il troppo ridere. Stavo girando una scena con Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni, ad un certo punto Alessandro mi porge un bicchiere dicendo ‘Brandy?’. Non so a cosa stavo pensando e gli ho risposto: ‘Si, brendo’ “.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Milly Carlucci, tremendo colpo per la conduttrice: notizia appena arrivata

Massimo Poggio rivela qualche chicca su Il paradiso delle Signore e sulla paternità

Raggiunto da TeleSette, il new entry de ‘Il paradiso delle Signore’ si è lasciato sfuggire una piccola chicca sulle anticipazioni della seguitissima soap in onda su Rai Uno. Poggio ha rivelato che presto ci sarà un intrigo da risolvere: “Ezio si ritrova invischiato in una storia complessa, il suo ritorno ha fatto la gioia della figlia Stefania ma ha anche creato il caos con l’ex compagna Gloria”.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Anticipazioni Beautiful, colpo di scena dopo l’abuso di alcol: pubblico sconvolto

Spazio poi alla sua paternità. Il 51enne, originario di Alessandria, ha da poco coronato il sogno di diventare padre, un’esperienza che l’ha segnato profondamente. Queste le sue parole: “Diventare papà è un’esperienza indescrivibile. Regala emozione difficili da spiegare, fortissime. È una cosa di pelle, cuore e carne”.