GF Vip 6, saltano due ingressi? L’indiscrezione lascia tutti senza parole

Presto la casa del GF Vip 6 aprirà le porte a nuovi concorrenti ma intanto due nomi saltano. Ecco tutti i dettagli

Nel corso della 19esima puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha rivelato una chicca davvero preziose per il pubblico del reality show più seguito di sempre. L’ambitissima porta rossa si riaprirà per ospitare 10 nuovi concorrenti nella casa più spiata d’Italia. Ma non è tutto, per mantenere alta l’attenzione dei telespettatori, il padrone di casa ha sottolineato che i nuovi vip entreranno scaglionati: i primi due nel corso della 21esima puntata in onda lunedì 22 novembre.

Signorini però non si è lasciato scappare alcun nome, cosa che non avrebbe fatto invece Giuseppe Candela. Il giornalista ha rivelato che tra i 10 concorrenti dovrebbero esserci Maria Monsè, Nathaly Caldonazzo, Vera Gemma, Giulio Raselli, Adelaide De Martino, Biagio D’Anelli e Giulia Cavaglià. Ma forse adesso, a distanza di pochissimi giorni, qualcosa è cambiato.

GF Vip 6, salta l’ingresso di Raselli e Cavglià? Valentina Nulli Augusti affila gli artigli

Mentre aumenta l’attesa per i nuovi ingressi al GF Vip 6, qualcuno da forfait: parliamo di Giulio Raselli e Giulia Cavaglià, volti conosciuti a Uomini e Donne. A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano su Instagram. Inoltre, l’esperta di gossip ha sottolineato che la Cavaglià dopo il dietrofront della produzione avrebbe avuto una dura reazione: “Lei pare abbia inneggiato al sequestro di persona e minacciato di chiamare i Carabinieri. Si è fatta venire a prendere dal padre”. La notizia per i due volti di Uomini e Donne sarebbe giunta in hotel nel corso della quarantena.

Al momento però restano solo indiscrezioni in quanto non sia stata pubblicata alcuna nota ufficiale. Intanto tra i nomi certi restano Maria Monsé e Patrizia Pellegrino. A dicembre, invece, il reality dovrebbe aprire le porte a Vera Gemma e Nathaly Caldonazzo. Infine i rumors vedono nella casa anche l’ex di Tommaso Eletti, Valentina Nulli Augusti.

A tal proposto la donna, ex volto di Temptation Island, di recente ha rilasciato alcune dichiarazioni a Casa Chi: “Mi danno come concorrente del GF Vip? La prima che vado ad abbracciare sarà Soleil Sorge, la mia best friend forever”. La 40enne ha ammesso che non aveva pregiudizi verso l’influencer ma ci sarebbe rimasta male dopo alcuni suoi attacchi gratuiti. Ebbene, presto nella casa del GF Vip 6 si accenderanno nuove dinamiche: tenetevi forte!