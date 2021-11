GF Vip 6, gelo in piena notte: “Non voglio avere niente a che fare con te” – VIDEO

Scontro in piena notte al GF Vip 6. Due concorrenti sono ai ferri corti e partono pesanti affermazioni: andiamo a vedere cos’è successo.

Nel corso di questa edizione del GF Vip 6 abbiamo visto diversi scontri tra concorrenti. Nella notte un nuovo battibecco ha infiammato i telespettatori. Infatti stavolta a scontrarsi sono Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Tra i due sembrava essere scoppiato del tenero ed invece adesso è arrivato un battibecco ricco di veleno. Infatti proprie l’ex protagonista di Uomini e Donne non ha gradito il modo di fare dell’imprenditore Napoletano.

A riprendere lo scontro ci hanno pensato le telecamere notturne della casa. Infatti Sophie è partita all’attacco affermando: “Non mi piace il tuo modo di fare. Non mi piaci, punto“. Gianmaria ha provato a chiarire con la coinquilina, ma la Codegoni ha continuato il suo attacco: “Lo sai chiaramente che non mi piaci, lo sai chiaramente che non voglio avere niente a che fare con te“. Per Sophie quindi l’imprenditore non è coerente, specialmente per come si è comportato nelle ultime settimane.

GF Vip 6, scontro tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: i due ai ferri corti

Qualche settimana fa Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi sembravano pronti ad una love story nata proprio tra le mura del GF Vip. Invece adesso i due sono ai ferri corti, specialmente dopo il comportamento giudicato ‘incoerente’ dall’ex protagonista di Uomini e Donne. A causa di questi comportamenti, l’ex tronista ha preso le distanze dall’imprenditore napoletano. Sophie ha continuato ad allontanarsi nonostante Gianmaria continuasse a ribadire in casa di essere attratto da lei e di voler fare di tutto per conquistarla.

Nonostante Antinolfi abbia provato a convincere l’influencer sulla veridicità dei suoi sentimenti, adesso la Codegoni è sempre più distante ed ha ribadito: “Ci ho provato, ma adesso non mi va perché non mi piaci più, devo continuare a dirtelo Giammy?“. Sarà quindi interessante vedere come si evolverà la relazione tra i due, quel che è certo è che il rapporto tra Antinolfi e Codegoni sta diventando una delle dinamiche più affascinanti create all’interno della casa.