Questa sera la casa del GF Vip 6 aprirà le porte ai nuovi concorrenti. Intanto si parla già di chi potrebbe abbandonare il reality a dicembre: scopriamo chi

Manca pochissimo alla 21esima puntata del GF Vip 6. A gran sorpresa per i vip in gioco, questa sera, lunedì 22 novembre, nella casa più spiata d’Italia entreranno due nuovi concorrenti: i primi dei 10 comunicati da Alfonso Signorini al pubblico del reality di Mediaset.

Come reagiranno i gieffini che attualmente sono all’oscuro di tutto? Ricordiamo che proprio di recente Sophie Codegoni e Lucrezia Selassié si sono confrontate sulla durata di questa edizione del GF Vip. Le due concorrenti, come d’altronde tutti gli altri, sono convinte che il vincitore sarà proclamato a dicembre: “Finirà il 13 dicembre. Ormai altri gieffini non entreranno più”, aveva chiosato l’ex tronista di Uomini e Donne.

In realtà ancora non sanno che la sesta edizione del Grande Fratello Vip sarà la più lunga di sempre: terminerà il 14 marzo. Intanto a causa del del prolungamento, proprio com’è successo lo scorso anno, si parla già di chi potrebbe abbandonare il gioco a dicembre. Scopriamo insieme i nomi.

GF Vip 6, i concorrenti che vanno verso l’addio a dicembre: l’indiscrezione

Con l’ingresso di nuovi vip nella casa più spiata d’Italia, i concorrenti già in gioco scopriranno che anche la sesta edizione del GF Vip è stata prolungata. Addirittura, rispetto all’edizione precedente questa sarà ancora più lunga. Ed ecco spuntano fuori i nomi dei gieffini che sarebbero disposti ad abbandonare il reality a dicembre.

A lanciare l’indiscrezione è stato Amedeo Venza. Secondo l’esperto di gossip, sono cinque i vip che potrebbero dire addio al reality: Manuel Bortuzzo, Katia Ricciarelli, Aldo Montano, Gianmaria Antinolfi e Francesca Cipriani. Non ci resta che attendere la 21esima puntata del GF Vip 6 in onda questa sera, lunedì 22 novembre, per scoprire le reazioni dei concorrenti in gioco.