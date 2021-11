GF Vip 6, insulto choc: “Brutta tr**a”. Squalifica in arrivo? – VIDEO

Uno spiacevole avvenimento all’interno della casa del GF Vip 6 potrebbe costare l’eliminazione di un concorrente

Uno spiacevole episodio nella serata dei concorrenti del GF Vip 6 è avvenuto tra Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Tutti vestiti con pigiami a tema animale e nel giardino della Casa erano intenti a scherzare e ridere tra loro quando la tenore ha appellato l’ex tronista di Uomini e Donne con un termine molto grave.

“Brutta tr**a”, così Katia Ricciarelli si è rivolta a Soleil Sorge. Considerando che la tenore è stata ammonita più volte per un linguaggio poco elegante, potrebbe essere arrivata l’ora della squalifica?

GF Vip 6, le parole di Katia Ricciarelli a Soleil Sorge: il video

Ieri a questo scivolone di Katia ho pensato vabbè è detto in modo ironico.

Poi l’ha ripetuto una seconda volta.

E poi ancora se l’è presa con Soleil che involontariamente l’ha colpita.

Non le dice della nomination e cambia atteggiamento anche oggi.

Che rapporto era? #gfvip pic.twitter.com/Uiulh4Dfij — Catia (@catiuz92) November 21, 2021

Le parole di Katia Ricciarelli sono evidenti e nelle passate edizioni del Grande Fratello VIP non l’avrebbe mai passata liscia. Tuttavia, Alfonso Signorini si è posto una regola all’inizio del reality show: “Quest’anno Grande Fratello, con mia grande soddisfazione e gioia, ha pensato di adottare nei confronti di quello che si definisce ‘politicamente scorretto’ un’atteggiamento un po’ meno ‘bacchettone'”.

Un po’ come nel calcio, in area di rigore, anche al GF Vip si valuterà l’intenzionalità: “Questo non vuol dire liberi tutti. Ogni cosa verrà considerata nella sua intenzione. Saremo rigidi con chi usa espressioni contro le donne e contro gli orientamenti sessuali”.