Un cambiamento radicale ha messo i vipponi alle strette, ponendoli dinanzi a una scelta faticosissima.

Oggi andrà in onda il primo appuntamento della settimana del GF Vip 6, il programma condotto da Alfonso Signorini al cui fianco, nelle vesti di opinioniste, ci sono le bellissime Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Lo show è uno dei più seguiti dagli italiani e dopo i numeri record ottenuti con il direttore di Chi al timone e con sottomano i risultati di quest’anno, la dirigenza Mediaset ha accettato la proposta di prolungare il Grande Fratello Vip 6 fino al 14 marzo 2022.

Una decisione che cambierà non solo i palinsesti di Canale 5 ma che potrebbe veder cambiare diversi componenti del gruppo odierno che risulta essere sempre più coeso e amatissimo dal pubblico da casa.

Leggi anche >>> GF Vip 6, insulto choc: “Brutta tr**a”. Squalifica in arrivo? – VIDEO

GF Vip 6, clamorosa decisione mette tutti alle strette: lasceranno il programma

Gli autori del GF Vip 6 in questi giorni hanno cominciato a sondare il terreno con i concorrenti, chiedendo loro se fossero disponibili a prolungare la loro permanenza nella casa di tre mesi oltre il previsto.

Nella giornata di ieri sono stati chiamati in confessionale Katia Ricciarelli e Manuel Bortuzzo. L’ex moglie di Pippo Baudo ha reagito cominciando a portare via molte sue cose dalla stanza privata, in vista del prossimo 13 dicembre – data in cui sarebbe terminato il reality in assenza di eventuali prolungamenti – mentre Bortuzzo ha confessato ad Aldo Montano che non vede l’ora di uscire a dicembre per poter tornare a casa.

Dello stesso parere è anche il campione olimpico. Aldo ama la sua famiglia e vorrebbe trascorrere la festività del Natale insieme alla moglie, i figli ed i genitori. A voler lasciare il programma a dicembre sono anche Francesca Cipriani e Gianmaria Antinolfi che ha degli impegni di lavoro a gennaio. Metà dei protagonisti sembrano essere decisi a mollare prima della fine i giochi.

Giucas Casella invece va contro corrente, lui sarebbe anche disposto a trascorrere le festività natalizie in Casa, come tutti gli altri concorrenti che non si sono palesemente opposti a questa ipotesi.