Ex attrice di Incantesimo ed Elisa di Rivombrosa coinvolta in una rissa: immagini choc – VIDEO

Ex attrice di Incantesimo ed Elisa di Rivombrosa coinvolta in una rissa: immagini choc. Il video è stato condiviso sul profilo Instagram

Di lei si era parlato recentemente per la scomparsa di un suo ex fidanzato, Rossano Rubicondi. Linda Batista è un’attrice di origine brasiliana, nata a Salvador de Bahia il 4 giugno del 1972, divenuta famosa in Italia con le serie televisive ‘Incantesimo‘ ed ‘Elisa di Rivombrosa’. Proprio a proposito del suo vecchio amore aveva dichiarato nei giorni scorsi: “Mi rifiuto di credere che Rossano non abbia voluto curarsi. Lui amava troppo la vita per prendere una decisione così, trovo assurde queste voci (riguardo la decisione di non combattere la brutta malattia che l’aveva colpito, ndr)”.

Ora Linda Batista è tornata all’onore delle cronache per un clamoroso episodio avvenuto a Dubai. L’attrice è stata coinvolta in una rissa, così come riportato dal profilo Instagram Sorgeveritas, del paparazzo Maurizio Sorge, che ha postato un video in cui l’attrice ha il viso ricoperto di sangue e appare sotto choc.

Secondo quanto riferito da Fanpage.it, la Batista è rimasta vittima di una rissa, in cui una donna l’avrebbe colpita violentemente con il tacco di una scarpa, continuando a picchiarla anche dopo essere svenuta. Il pestaggio avrebbe richiesto oltre 40 punti di sutura. Secondo le ultime indiscrezioni, la protagonista dell’aggressione sarebbe stata arrestata.

Linda Batista coinvolta in una rissa: le immagini raccapriccianti – VIDEO

Dal video condiviso sui social si vede Linda tenersi un panno sul viso, completamente insanguinato. La 39enne di origine brasiliana sembrava ancora sotto choc, mentre un uomo del luogo le ripeteva se stesse bene e si fosse ripresa. Le notizie riportate da Fanpage.it, parlano di una rissa scattata dopo che la Batista si è prodigata in difesa di un ragazzo gay, bullizzato da una donna particolarmente aggressiva. Il luogo in cui l’episodio si è consumato sarebbe il resort di Armani nell’emirato arabo, uno dei più esclusivi della zona.