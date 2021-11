Beautiful, colpo di scena per l’attrice: quale sarà il suo destino nella soap?

Un colpo di scena per l’attrice di uno dei personaggi più amati di Beautiful: quale sarà, a questo punto, il suo destino all’interno della soap?

Jacqueline MacInnes Wood, Steffy per gli amanti di Beautiful, è incinta del suo terzo figlio. Ad annunciarlo, è stata la stessa attrice tramite i suoi profili social che ha scritto: “Eccone un altro”.

Beautiful, l’attrice di Steffy è incinta: cos’accadrà adesso?

Non è la prima volta che l’attrice di Steffy ha in corso una gravidanza mentre ci sono le registrazioni della soap opera americana Beautiful, ma cos’accadrà adesso al suo personaggio? Nonostante le voci più insistenti siano quelle di una presunta uscita di scena definitiva, con la morte del personaggio, c’è qualcuno che alimenta le speranze dei telespettatori affezionati alla serie che sostengono ci sarà una gravidanza anche per il personaggio interpretato.

Con il primo figlio di Jacqueline MacInnes Wood è nata Kelly per Beautiful, con il secondogenito, invece, Steffy ha partorito Hayes. È arrivata l’ora di un terzo figlio anche per il personaggio fidanzato con Finn?