Barbara D’Urso, amaro sfogo: “Che vergogna!”. Cos’è successo – FOTO

Un duro sfogo sui social da parte di Barbara D’Urso parecchio indignata per quanto accaduto: cos’è successo

Nelle ultime ore, Barbara D’Urso ha condiviso questa notizia presa dal Corriere Della Sera ed ha aggiunto una propria riflessione personale:

Ogni tanto voglio ricordare che purtroppo l’Italia è anche questa roba qua. Nel 2021… Che vergogna. #stopomofobia pic.twitter.com/L8pkwpe50t — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) November 22, 2021

La conduttrice partenopea si dice indignata per i fatti accaduti a Torino proprio poco dopo lo stop subito dal DDL Zan in Senato.

Barbara D’Urso indignata sui social: “L’Italia è anche questa”

Barbara D’Urso è sempre stata molto attenta alle tematiche sociali, anche quando il DDL Zan non fu approvato in Senato e si è assistito alla deplorevole scena in sede di discussione del suddetto decreto. Proprio quel giorno, la conduttrice partenopea si ricavò uno spazio per dirsi delusa su quanto assistito che è qualcosa di indegno da vedere in un Paese come l’Italia nel 2021.

Nonostante tutto, Barbara D’Urso continua a portare avanti le sue battaglie avendo grande voce in capitolo -specialmente sulle reti Mediaset- e diffonde i suoi pensieri grazie ai programmi in TV che conduce. Più volte, infatti, la conduttrice è stata dalla parte delle minoranze ed ha urlato il suo sostegno a gran voce dinanzi a migliaia di persone che la seguono.