Questo bambino oggi è una star di Sanremo: l’avete riconosciuto?

Il bambino in foto è nato l’11 luglio 1990 a Verona da papà Nicola, insegnante universitario e magistrato della Corte di cassazione, e mamma Cristina. La sua formazione avviene nella città eterna, a Roma. All’età di quattordici anni, avendo la piena consapevolezza del suo immenso talento e le idee chiare, lascia i suoi genitori per andare a vivere insieme a suo fratello maggiore Federico, detto Fet, già produttore per la crew Quarto Blocco.

È da suo fratello maggiore Federico che colui che poi diverrà la star della musica italiana acquisisce la passione per la musica, allontanandosi dalla famiglia, che si sarebbe trasferita in un’altra città.

Sempre grazie al fratello, vero mentore di quel ragazzino che non conosceva ancora tutti i dettagli del mondo della musica, si addentra nel mondo del rap underground e in quello del punk rock.

Nonostante l’allontanamento così giovane dalla famiglia, come dichiarato in alcune sue canzoni e interviste, ha mantenuto negli anni un rapporto molto stretto con la madre, amministratrice della holding la De Marinis Mgmt S.r.l.. Stesso discorso non si può dire di suo padre, con il quale ha avuto un rapporto conflittuale… solo recentemente risaldato. Come tutti avranno sicuramente capito il bambino nella foto è Achille Lauro.