Netflix fa felici tutti i suoi utenti: novità davvero eccezionale. La piattaforma di streaming è in cerca sempre di soluzioni innovative

Le Serie TV sono diventate una compagnia costante del nostro tempo libero. Secondo alcune previsioni provenienti dagli Stati Uniti rischiano nel prossimo futuro di superare addirittura l’appeal dei film. La fruizione apprezzata dal pubblico sta cambiando e le maratone di puntate consecutive sono un’abitudine sempre più diffusa. Al top nel settore troviamo sempre la piattaforma Netflix, sempre prodiga di novità e aggiornamenti in materia. In molti sono in attesa delle ultime produzioni targate dal colosso californiano. A dicembre avremo modo di scoprire l’ultimo imperdibile appuntamento con ‘La Casa di Carta’, mentre per vedere la quarta stagione di ‘Stranger Things’ bisognerà attendere l’estate del 2022.

Già lanciata invece una grande novità per tutti gli utenti che non riguarda però una serie specifica. In realtà si tratta di uno sconfinamento nel mondo del gaming. Netflix ha infatti inaugurato la possibilità di giocare sulla propria piattaforma, con dei videogame riguardanti le sue produzioni di successo. Per tutti coloro che utilizzano un dispositivo Android, infatti, sarà disponibile “Netflix Games”, sia sugli smartphone che sui tablet. Ancora non è stato messo a punto invece per quanto riguarda computer e Smart Tv.

Per ora i videogiochi presenti sono appena cinque (due dei quali relativi a ‘Stranger Things’) ma nelle prossime settimane il catalogo dovrebbe essere ampliato.

Netflix non è la prima azienda di streaming a sondare il terreno del gaming. Anche Amazon, ad esempio, dà la possibilità ai suoi abbonati di accedere a contenuti di gioco attraverso la piattaforma Twitch. La differenza di Netflix è che i videogame sono direttamente disponibile sulla sua homepage, rendendo più facile la fruizione.