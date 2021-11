Mara Venier, indiscrezione sensazionale: lascia Domenica In per un nuovo programma

Mara Venier è pronta a lasciare Domenica In al termine di questa stagione televisiva. Per la showgirl veneta ci sarà un nuovo programma: i dettagli.

Nonostante le 71 primavere alle spalle, Mara Venier è ancora una delle conduttrici italiane più amate dal pubblico. Con il salotto di Domenica In, la showgirl veneta è riuscita a convincere i telespettatori, ma quest anno sarà anche l’ultimo al timone del programma. Infatti recentemente la Venier si è detta stanca del talk show e sarebbe pronta a lanciarsi in una nuova avventura sempre sulle reti del servizio pubblico.

Stando ad alcune voci di corridoio a Viale Mazzini, Mara sarebbe in lizza per un ruolo all’interno di una fiction di Rai Uno. Un ruolo da protagonista per la zia della televisione che tornerebbe anche al suo primo amore: la recitazione. Infatti prima di debuttare sul piccolo schermo, Mara Venier ha avuto anche una carriera da attrice, inseguendo l’ex marito Francesco Ferracini.

Mara Venier, addio a Domenica In: la conduttrice potrebbe tornare sul set

La Rai potrebbe riservare un ruolo da attrice a Mara Venier. La conduttrice negli anni settanta ha iniziato la sua carriera da interprete, per poi smettere nei primi anni Novanta. Infatti la veneta ha lavorato per numerose commedie al cinema come ‘Il bar dello Sport‘. Inoltre Mara ha partecipato anche ad una fiction Mediaset come ‘La voce del cuore‘. I suoi lavori da conduttrice sono iniziati solamente a partire dal 1993 proprio con ‘Domenica In’, con la Venier che ha abbandonato gradualmente la sua carriera da attrice.

Adesso però ‘Zia Mara’ è pronta a lasciare il talk show anche per passare più tempo con suo marito, Nicola Carraro, e con i figli Elisabetta e Paolo ed i nipoti Giulio e Claudio. Il talk show quindi è diventato troppo impegnativo per la conduttrice, visto che va in onda dal settembre a giugno. Una fiction invece richiederebbe meno tempo, visto che i lavori per un prodotto del genere vanno dai tre ai quattro mesi. Non resta quindi che attendere la decisione della Rai, con Mara che intanto rimarrà al timone di ‘Domenica In‘ fino a primavera inoltrata.