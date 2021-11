Inter-Napoli, streaming gratis: dove vedere il big match in diretta

Manca poco al big match tra Inter e Napoli, che si sfideranno per la 13esima giornata di Serie A: dove vedere la partita in diretta e streaming gratis.

Tutto pronto per il grande match tra Inter e Napoli, che andrà di scena alle ore 18:00 allo Stadio San Siro. La partita è un’occasione ghiotta per entrambe le squadre, con il Napoli che può allungare sul Milan e l’Inter che invece può tornare a meno quattro sugli azzurri e sui cugini rossoneri. Andiamo quindi a vedere lo stato di fora delle due formazioni in campo.

Partiamo dall’Inter di Simone Inzaghi, reduce dal pareggio nel derby. I nerazzurri per la prima volta possono ricucire il gap dalle due capoliste. Infatti con una vittoria andrebbero a solamente quattro lunghezze di distacco. La formazione nerazzurra inoltre dovrà fare a meno solamente di Alexis Sanchez e di Stefan De Vrij.

Dall’altra parte invece c’è il Napoli di Luciano Spalletti. Dopo la sconfitta del Milan contro la Fiorentina, per i partenopei l’imperativo è vincere. Facendo bottino pieno a San Siro gli azzurri volerebbero a più tre riconquistando la testa solitaria del campionato. Il tecnico di Certaldo però dovrà fare a meno di Adam Ounas, Matteo Politano e Diego Demme. Andiamo quindi a vedere dove vedere Inter-Napoli in diretta e streaming gratis.

Inter-Napoli, streaming gratis: DAZN o Sky?

Tutto pronto per la sfida tra Inter e Napoli che andrà di scena allo Stadio San Siro. Questa è la partita più attesa del sabato di Serie A ed è valida per la 13esima giornata di campionato. Inoltre la sfida sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su DAZN, che ha acquistato i diritti per trasmettere le partite nei prossimi tre anni. Inoltre grazie al servizio tedesco in streaming sarà possibile vedere la partita sulle smart tv di ultima generazione compatibili e sempre tramite app anche a tutte le tv collegate al TIMVISION BOX.

Sarà possibile assistere alle partite anche collegando l’applicazione su PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il commento della garà sarà affidato a Pierluigi Pardo, mentre la seconda voce sarà Dario Marcolin. Inoltre il sito tedesco metterà a disposizione anche la diretta testuale. Mentre invece tutti coloro che la guarderanno on-demand avranno a disposizione gli highlights a fine partita. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni schierate dai due allenatori.