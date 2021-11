Harry e Meghan, scoppia la polemica con la Francia: cosa è successo con i Sussex. Negli Usa si parla già di “grave contraccolpo”

Fino a questo momento i problemi principali per Harry e Meghan sono sempre stati con l’opinione pubblica britannica. I duchi del Sussex sono fuori dalla vita di Buckingham Palace da quasi due anni e si sono ambientati perfettamente nella realtà californiana. In America sono stati accolti con tutt’altro spirito rispetto al Regno Unito, come testimoniato, ad esempio, dal bell’incontro avuto dalla Markle nelle show della comica Ellen DeGeneres. Giovedì scorso, la duchessa ha avuto un faccia a faccia nel salotto della nota presentatrice e ha ricevuto anche molti complimenti su come sta affrontando questa fase della sua vita. Le critiche sembrano scivolarle addosso e questo le permette di vivere nel migliore dei modi con la sua famiglia.

Tuttavia l’ultima polemica sembra aver colpito maggiormente nel segno. Stiamo parlando della recente copertina del rinomato magazine francese ‘Paris Match’, ferocemente polemico nei confronti dei Sussex.

Meghan è stata recentemente costretta a scusarsi con un tribunale per aver rilasciato una dichiarazione fuorviante nel suo caso sulla privacy contro gli editori del ‘Mail on Sunday‘ e il giornale transalpino ha commentato proprio questo aspetto.

Harry e Meghan, scoppia la polemica con la Francia: tutta colpa di ‘Paris Match’

Il titolo che campeggiava in prima pagina recitava: “Perché Meghan ha mentito”. Un altro nelle pagine interne ribatteva: “La maschera scivola“.

Paris Match ha avuto una tiratura di oltre 560.000 copie nel 2020, con oltre 1,2 milioni di followers sui social media, risultando uno dei magazine più seguiti d’oltralpe.

Il giornalista britannico con sede a Parigi Peter Allen ha affermato che le critiche della rivista ai reali del Sussex sono particolarmente significative perché “i media francesi sono stati piuttosto rispettosi nei loro confronti in passato”. Un cambio di tendenza che li ha lasciati davvero di stucco, ponendoli una volta di più nell’occhio del ciclone.

Secondo alcuni insider reali, la cosa che ha principalmente infastidito la coppia è che per la prima volta gli attacchi nei loro confronti non arrivano dal Regno Unito. Fino a questo momento, infatti, di solito erano appoggiati dalla stampa internazionale e anche la loro immagine attirava simpatie lontano da Londra. Secondo fonti ben informate la polemica potrebbe avere nuovi sviluppi, con una richiesta di spiegazioni (che potrebbe sfociare in qualche azione legale) nei confronti di Paris Match.