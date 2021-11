GF Vip 6, due di picche a Signorini: “Mai nella casa, è da sfigati”

Un rifiuto al GF Vip 6 da parte di una webstar che ha dato un evidente due di picche al padrone di casa di quest’edizione

Chiara Nasti è stata molto decisa nella sua risposta in merito al GF Vip 6. Nelle prossime puntate, com’è noto, entreranno all’interno del reality show nuovi volti che aggiungeranno un po’ di pepe in Casa. Proprio per questo, i follower della sorella dell’ex protagonista di Uomini e Donne, Angela Nasti, le hanno chiesto di un suo possibile ingresso nella casa di Cinecittà.

GF Vip 6, ‘no’ categorico di Chiara Nasti ad Alfonso Signorini

La risposta di Chiara Nasti alla richiesta da parte dei follower di Instagram tramite l’apposito box delle domande è stata molto eloquente: “Non sono per quelle robe lì, ahah, lo trovo da sfigati, ognuno vede le cose a modo proprio”. Un po’ più giù, la Nasti ha aggiunto un’emoji con la didascalia ‘mai comunque!’.

Fortunatamente la sorella di Angela ritiene che il GF Vip 6 sia ‘da sfigati’ perché il suo nome non è mai stato accostato alla partecipazione al reality show. Oltremodo, dopo l’espulsione di Denis Dosio per bestemmia dagli anni precedenti, Alfonso Signorini si è detto un po’ restio dall’invitare webstar all’interno della casa e sottoporli agli occhi sempre vigili del pubblico. Tuttavia, la stessa Chiara ha già preso parte ad un reality show: partecipò, infatti, all’Isola dei Famosi nel 2018.