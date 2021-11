GF VIP 6, clamorosa rivelazione di Manuel Bortuzzo: regia costretta a tagliare – VIDEO

Al GF Vip 6, Manuel Bortuzzo ha fatto una confessione per la quale la regia ha dovuto staccare il collegamento

Ieri mattina, Manuel Bortuzzo si è trovato a chiacchierare con Lulù Salassié, Francesca Cipriani ed Aldo Montano. Una tranquilla chiacchierata tra coinquilini che nasconde molto altro.

LEGGI ANCHE > > > Alessandro Greco, arriva la decisione definitiva: cosa farà dopo Dolce Quiz

NON PERDERTI > > > GF Vip 6: Alex Belli bagno bollente in piscina, succede di tutto – VIDEO

L’ex nuotatore, infatti, ha parlato con le principesse affermando: “Non so quale settimana, se questa o la prossima, ma voi tre vi dividono poi se avrò ragione mi date la mano”. Manuel sembrerebbe troppo convinto di quanto sta dicendo, tant’è che la regia stacca su Soleil e Alex ed in sottofondo si sente una delle Principesse ammettere: “Te l’hanno detto?”.

LEGGI ANCHE > > > Al Bano, confessione dolorosa: “Ho capito cosa è successo a Ylenia”

GF Vip 6, Manuel Bortuzzo sicuro: divideranno le Selassié

Manuel a Jessica: “Non so quale settimana, se questa o la prossima, voi tre vi dividono.. poi se avrò ragione mi date la mano.”

La regia stacca su Sole/Alex.

Sul finale del video parte la musica, e Jessica, tra il serio e il faceto: “Te l’hanno detto?”#gfvip pic.twitter.com/nlByKdZoFn — BL (@rainbow20202020) November 21, 2021

Manuel Bortuzzo non ha dubbi: le sorelle Selassié saranno divise, diventeranno singoli concorrenti e non varranno più come unico elemento all’interno della Casa. Questo vuol dire che alla vittoria potrebbe arrivare anche una soltanto, così come potrebbero essere eliminate una alla volta salutando le altre sorelle.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Amici 21, amato protagonista confessa: “Desideriamo un altro figlio”

La notizia, in effetti, è stata già preannunciata da Alfonso Signorini che, presto o tardi, qualcosa potrebbe cambiare per le sorelle Salassié.