GF Vip 6, apoteosi Manuel Bortuzzo: ora non ci sono più dubbi

Per i bookmakers non ci sono più dubbi su Manuel Bortuzzo, concorrente del GF Vip 6. La notizia lascia tutti senza parole

Tra i concorrenti più apprezzati al GF Vip 6 vi è senza alcuna ombra di dubbio Manuel Bortuzzo. L’ex nuotatore sin dai primi giorni è riuscito a conquistare l’amicizia degli altri concorrenti ed ha dimostrato di avere un appeal speciale anche con il pubblico del reality condotto da Alfonso Signorini.

Non è da escludere, però, che sia stata anche la sua condizione a suscitare ammirazione e simpatia da parte di tutti. L’ex promessa del nuoto nel 2019 è stato gravemente ferito da colpi di arma da fuoco, una drammatica vicenda che l’ha costretto a vivere su una sedia a rotelle. Nonostante ciò il 22enne triestino non si è mai perso d’animo.

Il suo ingresso nella casa del GF Vip 6 si è rivelato prezioso per tutti. Manuel vuole dimostrare al pubblico di Mediaset che essere invalidi non significa essere diversi. Difatti, sin dal primo giorno lo sportivo ha dichiarato di non volere sconti rispetto agli altri concorrenti.

Manuel Bortuzzo è il grande favorito al GF Vip 6: le quote dei bookmakers lo vedono come trionfatore

Come dicevamo, Manuel Bortuzzo è il preferito di tutti nella casa del GF Vip 6. Nonostante nel 2019 abbia dovuto attraversare una terribile vicenda, che oggi lo vede costretto ad una sedia a rotelle, l’ex nuotatore non si è mai perso d’animo. Nella casa più spiata d’Italia ha stretto una particolare amicizia con Aldo Montano e Alex Belli.

Oltre a questa bellissima parentesi, per Manuel si erano quasi aperte anche le porte dell’amore con Lucrezia Selassié. Un flirt particolarmente tormentato che però non ha condizionato negativamente il giudizio dei telespettatori: tutti lo adorano e continuano a fare il tifo per lui.

Stando ai sondaggi ed alle scommesse dei bookmakers, lo sportivo sarebbe il grande favorito per la vittoria di questa sesta edizione del reality show condotto da Signorini. Non ci resta che attendere il 14 marzo dove non mancheranno grandissime emozioni.