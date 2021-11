Elisa Isoardi, la confessione su Salvini: “Mi accade quando parlo di lui”

A Domenica In, Elisa Isoardi si è lasciata ad uno sfogo che riguarda il suo ex compagno Matteo Salvini

Lungo la sua pausa dalla TV, Elisa Isoardi ne approfitta per far visita a qualche salottino e, questa volta, è toccato allo studio di Domenica In con Mara Venier. Come di consueto, in diretta la padrona di casa ha mostrato alla sua ospite immagini della sua vita, tra queste inevitabilmente il periodo in cui è stata conosciuta come la compagna di Matteo Salvini.

Sul leader della Lega, la Isoardi ha ammesso: “Nostalgia? Di quei tempi sì, dell’amore sì. Ricordo le cose belle. Quando si parla di lui mi brillano gli occhi. Eravamo due persone che si amavano. Lo ricordo con affetto e sorriso. Rifarei tutte le scelte d’amore che ho fatto. Ho amato e ho sofferto tanto, ma sono stata anche amata”.

Elisa Isoardi a Domenica In: il suo ritorno in TV

In seguito all’esperienza all’Isola dei Famosi come concorrente, Elisa Isoardi ha ammesso di volersi prendere una pausa dalla TV, nei panni di conduttrice. Nonostante i tanti rumors che l’avrebbero vista su altre reti della televisione, in realtà l’ex padrona di casa de La Prova del Cuoco è in un momento di standby.

A Mara Venier, con un po’ d’emozione, ha confessato: “Mi piacerebbe tornare in televisione”. Dunque, le possibilità di rivedere la Isoardi in TV non sono così remote, basta solo del tempo e la giusta proposta.