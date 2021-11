Domenica In, incidente per Mara Venier: le sue condizioni

Un brutto incidente in diretta per Mara Venier durante la messa in onda di Domenica In: ecco come sta la conduttrice

Nella puntata di oggi, domenica 21 novembre, Mara Venier ha preso una brutta caduta nello studio di Domenica In. Purtroppo, infatti, la conduttrice veneta è scivolata e caduta di peso sul pavimento rimediando un trauma distorsivo al piede sinistro più una brutta contusione alla fronte durante lo stacco pubblicitario.

Al rientro dalla reclame, il pubblico di Rai Uno ha trovato soltanto Pierpaolo Pretelli che ha provato ad intrattenere la platea che, dopo qualche istante, ha comunicato dell’infortunio di Mara. A causa della caduta, il programma ha chiuso con un quarto d’ora d’anticipo, nonostante inizialmente la padrona di casa sembrava essere a posto. Al rientro, infatti, ha spiegato: “Sono caduta e voglio rassicurare soprattutto mio marito che in questo momento non è neanche in Italia. Ho preso una storta, sò caduta di faccia con gli occhiali. Io comunque non mollo. Mi dovete abbattere”.

Domenica In, il video della caduta di Mara Venier: le sue parole

“Io non mollo. Me devono abbattere!” Dopo una brutta caduta zia Mara continua a condurre Domenica In.

Secondo quanto appreso da Fanpage.it, a seguito del termine della trasmissione, la conduttrice veneta sarebbe finita in ospedale per ulteriori controlli. Sembrerebbe non essere niente di grave, sicuramente un grande spavento ed una grande bella botta che le darà qualche filo da torcere.