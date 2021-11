Diego Armando Maradona, dedica speciale per El Pibe de Oro: brividi!

Dedica speciale per il campione dei campioni: Diego Armando Maradona.

Il 25 novembre sarà il primo anniversario della scomparsa di Diego Armando Maradona, il calciatore più forte di tutti i tempi che da molti fu definito non a caso al dio del rettangolo verde. Il calcio era la sua vera passione e da bambino, vivendo in Argentina e in una famiglia povera, sognava di poter diventare qualcuno e poter trovare un po’ di gloria. La sua storia la conoscono tutti, dettaglio più dettaglio meno, ma nonostante ciò, in occasione della suddetta data verrà aperta al pubblico la mostra dedicata al Diez dei Diez.

La mostra sarà ospitata nei locali di Villa dei Marchesi Cappelli a Pollena Trocchia, nel Vesuviano. Il progetto è stato reso possibile grazie all’associazione Vignati la quale ha messo a disposizione tutti i cimeli custoditi nel Museo Maradona per permettere di raccontare la vita calcistica e umana del Pibe de oro.

Foto, oggetti, trofei, insieme alle testimonianze dirette di chi lo ha conosciuto personalmente si intrecciano nella location che non è stata scelta a caso. Difatti Villa Cappelli si trova anche all’interno dell’istituto delle suore Compassioniste che si prodigano per i bambini che come lo fu Maradona, provengono da contesti sociali disagiati.