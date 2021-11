Charlene di Monaco, la nuova fuga nasconde altro? Indiscrezione clamorosa in arrivo dal Principato, nuove nubi sul matrimonio

Il paragone tra Charlene di Monaco e Meghan Markle regge? Sì, sono molto simili in tanti aspetti anche perché entrambe arrivano dalla borghesia e non da famiglie nobili, con una grande differenza però. La duchessa di Sussex è scappata con il marito e i due figli negli Stati Uniti. La moglie di Alberto di Monaco invece è scappata e basta.

Dopo la lunga sosta in Sudafrica, giustificata ufficialmente con le tre lunghe operazioni alle quali è stata sottoposta per risolvere un grave problema di salute, Charlene è tornata. E il suo rientro nel Principato aveva messo a tacere le moltissime voci di una crisi con il marito, ma la calma è durata solo un paio di settimane.

Da qualche giorno infatti l’ex nuotatrice è sparita di nuovo, ricoverata in una clinica svizzera ufficialmente per riprendersi da tutto quello che le è successo ultimamente. C’è chi ha ipotizzato un abuso di farmaci, anche solo in buona fede, ma la verità potrebbe essere un’altra e la svela il settimanale ‘Voici’.

Charlene di Monaco, la nuova fuga nasconde altro? Siamo ad un passo dalla svolta

Secondo la rivista, Charlene come era successo a Meghan non riesce più a sopportare l’enorme pressione che significa essere la moglie del principe di Monaco. Il periodo di degenza è finito, ma lei è ancora troppo fragile per rimettersi in gioco con tutto quello che comporta il suo ruolo.

I soliti beninformati insinuano che lei volesse prendersi ancora un po’ di tempo, ma la festa nazionale del Principato incombeva e Alberto l’ha forzata a tornare, anche per stare con i due figli. “Charlene ha accettato di tornare – scrive ‘Voici’ – solo a condizione che all’evento non ci fosse Carolina, con la quale i rapporti sono da sempre tesi e complicati”.

Praticamente impossibile e così per la Wittenstock potrebbe arrivare presto il momento decisivo. C’è chi è convinto che sia ad un passo dal chiedere il divorzio al marito, l’unica via possibile per spezzare la catena che la lega al Principato e a tutta la famiglia Grimaldi. Solo illazioni oppure presto assistere ad un nuovo colpo di scena?