Ballando con le Stelle, malore per uno dei più amati: uso eccessivo di farmaci

Malore per uno dei protagonisti più amati di Ballando con le Stelle: avrebbe usato troppi farmaci per alleviare il dolore.

Tra i protagonisti indiscussi di questa edizione di Ballando con le Stelle troviamo senza ombra d dubbio Andrea Iannone. Il motociclista sta ancora scontando la squalifica inflitta dalla Dorna, ma nel frattempo ha deciso di impegnarsi in questa nuova avventura televisiva. La scorsa settimana Iannone ha però accusato un malore, che ha tenuto in apprensione tutti i telespettatori del dance show.

A spiegare le cause del malore ci ha pensato Paolo Belli che ha dichiarato: “Andrea Iannone, due settimane fa, a causa di un riacutizzarsi di un problema alla spalla era un po’ in difficoltà. La settimana scorsa, causa troppi medicinali per alleviare questo dolore, diciamo che non era ko ma nemmeno al 100%“. Nonostante il malore, Andrea è riuscito a scendere in pista nella serata di ieri, mostrando ancora una volta la grinta che l’ha contraddistinto dall’inizio della trasmissione.

Ballando con le Stelle, Andra Iannone in pista dopo il malore: conquistata la giuria

Nonostante il dolore alla spalla, Andrea Iannone è tornato in pista, già forte del tesoretto di 30 punti conquistato durante la prova di improvvisazione. Prima della esibizione , il motociclista ha rivelato di essere pronto a godersi ogni istante di questa avventura su Rai 1. Infatti ai microfoni ha dichiarato: “Quando è il momento, sarò sempre pronto a farle. Io vivo questa esperienza giorno dopo giorno, non so neanche se arriverò a sabato. Non ho quell’obiettivo“.

Parlando del suo feeling con la trasmissione Andrea ha rivelato: “Ogni giorno mi godo quello che succede. Fare Ballando mi rende felice perché, in un periodo difficile della mia vita, mi ha dato spensieratezza e la possibilità di mettermi alla prova. Questo mi fa sentire vivo. Se le cose non mi vengono, questo mi fa andare fuori di testa“. La trasmissione di Milly Carlucci, quindi, sta aiutando anche psicologicamente il motociclista che non ha ancora mandato giù la squalifica dal Motomondiale.