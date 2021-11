Arisa, avete mai visto sua sorella? Sono due gocce d’acqua – FOTO

Arisa ha una sorella bellissima che in pochi conoscono.

Arisa, protagonista l’anno scorso ad Amici e quest’anno a Ballando con le stelle, non è figlia unica, ma ha una sorella minore che le somiglia un sacco. In molti hanno affermato che le due sono praticamente due gocce d’acqua. Il nome della sorella minore della vincitrice del Festival di Sanremo è Sabrina Pippa.

Prima di scoprire i dettagli della vita privata della sorella della star della musica italiana, è bene evidenziare che il legame tra le due è molto forte e che si sono allontanate solo per questioni legate al mondo del lavoro. Non a caso solo raramente si mostrano insieme sui social, ma, nonostante ciò, sono più unite che mai.

Sui social sono pochi gli scatti insieme, ma ciò è bastato per notare la somiglianza nettissima tra le due che ha portato molti a credere che fossero gemelle. La cantante a differenza di Sabrina ha i tratti leggermente più marcati e le labbra più carnose. Lo sguardo però è lo stesso così come le espressioni e mimiche facciali.

Di Sabrina Pippa non si sa molto. Ciò che siamo riusciti a scoprire è che la ragazza si occupa di arte. Dopo essersi diplomata all’Istituto artistico di Potenza, si è laureata al Politecnico di Milano e oggi è visual designer e junior graphic designer. Dal 2018 lavora per la Neni Studio di Berlino, azienda che si occupa di strategia della comunicazione visiva, sviluppando contenuti per i social media.