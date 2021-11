Anticipazioni Uomini e Donne, colpo di scena Gemma: cambia tutto in studio

Le anticipazioni di Uomini e Donne fanno sapere di un’importante variazione a causa di Gemma Galgani

Com’è già noto, Gemma Galgani è risultata positiva al Covid-19. Nelle puntate registrate venerdì 19 e sabato 20 novembre, la dama del Trono Over era ancora assente in studio, ma si è collegata in video così come già previsto.

LEGGI ANCHE > > > Alessandro Greco, arriva la decisione definitiva: cosa farà dopo Dolce Quiz

NON PERDERTI > > > GF Vip 6: Alex Belli bagno bollente in piscina, succede di tutto – VIDEO

Stando a quanto anticipato dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, è arrivato un nuovo cavaliere a corteggiare la Galgani che, però, al momento potrà conoscerla solo tramite video. Ciononostante, la prima impressione è stata positiva: i due aspetteranno di conoscersi da vicino.

LEGGI ANCHE > > > Al Bano, confessione dolorosa: “Ho capito cosa è successo a Ylenia”

Anticipazioni Uomini e Donne, ospite speciale in studio

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarà nelle prossime puntate del dating show, ma non più da parte della persona che vuole mettersi in gioco, quanto per il libro di Raffaella Mennoia. Quest’ultima, infatti, ha scritto un libro com’è noto e stando alle anticipazioni, l’influencer tornerà in studio per capire se all’interno di quanto scritto c’è raccontata anche la sua storia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Amici 21, amato protagonista confessa: “Desideriamo un altro figlio”

Le registrazioni delle due puntate di Uomini e Donne fanno sapere che Isabella Ricci ha raccontato dell’andazzo con il cavaliere con cui sta uscendo da settimane che, per dimostrare il suo amore, ha addirittura impedito che due dame scendessero per lui a conoscerlo. Ciononostante, la Ricci ha ancora qualche perplessità sul loro rapporto e non riesce a lasciarsi andare completamente.