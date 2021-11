Anticipazioni Beautiful, colpo di scena dopo l’abuso di alcol: pubblico sconvolto

Anticipazioni Beautiful, colpo di scena sotto effetto dell’alcol: pubblico sconvolto per quello che accadrà a breve

Nuovi colpi di scena attendono gli appassionati della soap opera americana Beautiful. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 22 a sabato 27 novembre 2021 vedremo ancora al centro della scena il triangolo composto da Liam, Finn e Steffy. Nello specifico, lo Spencer non riesce ancora a digerire la presenza del dottore nella vita della Forrester.

Liam dopo aver ribadito il suo punto di vista tornerà da sua moglie. La Logan però inizierà ad avere qualche sospetto su suo marito: è convinta che quest’ultimo sia geloso di Steffy. Intanto tra la Forrester e Finn ci sarà un bacio intriso di passione. Il dottore però, nonostante sia preso dalla ragazza, resta un po’ frenato a causa di Liam.

Colpo di scena tra Liam e Steffy: dopo le scuse arriva il tradimento. Tutte le anticipazioni

Stando alle anticipazioni di Beautiful, nelle puntate in onda da lunedì 22 a sabato 27 novembre 21, Steffy e Finn si baceranno. Il momento di passione non sarà ben visto da Liam che ancora una volta mostrerà la sua disapprovazione. A questo punto la Forrester decide di mettere in chiaro le cose: è’ innamorata di Finn. Lo Spencer inoltre subirà un’ulteriore strigliata dalla giovane Logan. Liam alla fine accetterà la relazione di Steffy e Finn chiedendo scusa ai due innamorati.

Hope dirà a suo marito di non immischiarsi nella vita della Forrester. Ma Liam, Finn e Steffy non saranno l’unico trio che vedremo al centro della scena la prossima settimana. Difatti, gli appassionati della soap opera americana saranno presi anche dalle vicende amorose di Zoe, Zende e Carter. La giovane Bukingham continuerà a flirtare con il Forrester e i suoi dubbi su Carter aumenteranno sempre di più. Infine non mancherà un colpo di scena tra Liam e Steffy: il figlio di Bill sotto effetto dell’alcol finirà tra le braccia della giovane Forrester.