Protagonista di Amici 21 confessa: “Desideriamo un altro figlio” e poi la stoccata all’ex di sua moglie. Fan sbalorditi

Raimondo Todaro, protagonista della nuova edizione di Amici 21, è di nuovo al centro del gossip dopo il riavvicinamento con Francesca Tocca. La loro crisi, durata due anni, ha avuto un epilogo positivo: sono tornati insieme. Ma non è tutto: l’insegnante e la ballerina professionista del talent show di Mediaset hanno grandi progetti per il futuro.

Raggiunti da DiPiù Raimondo ha confessato il desiderio di allargare la famiglia. Parlando della primogenita, nata nel 2013, ha rivelato: “Jasmine desidera da sempre un fratellino o una sorellina. Non subito, dobbiamo sistemare alcune cose. Ma io e Francesca desideriamo un altro figlio“. Il ballerino ha sottolineato che il periodo della pandemia non è stato per nulla semplice dal punto di vista economico, ma appena le cose si saranno risolte, spazio al loro desiderio.

Raimondo Todaro e la stoccata a Valentin Dumitru: le parole dell’insegnate di Amici 21 sorprendono tutti

Raimondo e Francesca erano sposati quando nel 2019 hanno deciso di separarsi. Subito dopo la Tocca ha iniziato una relazione con l’ex allievo ballerino del talent di Maria De Filippi, Valentin Dumitru, con il quale è finita a distanza di pochissimo tempo.

Tra Raimondo e Valentin adesso sarebbe inutile negare che ci sia della ruggine. Dopo il riavvicinamento con la Tocca, infatti, non sono mancate frecciatine da parte di Dumitru. Questa la stoccata di Todaro sminuendo la relazione di sua moglie con l’ex allievo di Amici 19: “Abbiamo avuto altre storie. abbiamo trent’anno, è assolutamente normale. Ma nulla di tutto ciò che abbiamo vissuto è stato importante a tal punto da cancellare un amore così grande come il nostro“.