Al Bano, confessione dolorosa: “Ho capito cosa è successo a Ylenia”. A distanza di 27 anni dalla sua scomparsa, emerge tutta la verità

Sono passati quasi 27 anni da quella notte di Capodanno a cavallo tra il 1993 e il 1994. La notte che ha cambiato la vita di Al Bano, Romina e della loro famiglia, con la scomparsa di Ylenia inghiottita dal Mississippi, o forse no. Perché da allora e ancora oggi Al Bano è certo della morte di sua figlia, la sua ex moglie no.

Ancora una volta il cantante di Cellino ne ha parlato al ‘Corriere della Sera’ ribadendo quella che è la sua idea e tale è rimasta nel tempo. “Ho capito cosa è successo a Ylenia. Ho parlato con le due persone a cui disse, davanti al Mississippi, ‘io appartengo all’acqua’. Lì, ho rivisto mia figlia e ho capito che si era buttata nel fiume”.

E ha spiegato che quell’anno era cambiata profondamente, era anche andata in Belize per scrivere un libro sui senzatetto. Lui si è rassegnato, ma la sua ex moglie no: “Romina, invece, pensa che l’abbiano drogata ed è da qualche parte”.

Al Bano, confessione dolorosa: come è cambiata la sua storia con Romina Power

Molti immaginano che la fine del loro matrimonio sia avvenuta allora ma in realtà Al bano spiazza tutti. Già tre o quatto anni prima Romina aveva cominciato a non provare più gli stessi sentimenti. “Si era stancata delle tournée e anche della mia voce. Mi diceva: sul palco, mi spacchi i timpani. Ha avuto un cambio di personalità”.

Con il tempo comunque i loro rapporti sono tornati buoni e lo dimostrano le tournée che hanno fatto insieme negli ultimi anni. Ma all’epoca tutta la vicenda gli ha fatto male anche perché sono andati avanti per anni mettendo gli avvocati in mezzo. Ma una volta per sempre ribadisce che nella sua vita sentimentale è con Loredana Lecciso? Come si è innamorato di lei? “Quando, come milioni di italiani, la vedo ballare in tv. L’avevo conosciuta come una ragazza pacata, laureata”.