Anticipazioni Uomini e Donne: un altro grande ritorno in studio – FOTO

Dopo aver visto Teresanna Pugliese di nuovo negli studi di Uomini e Donne nelle vesti di ospite speciale, le anticipazioni del programma rivelano che ci sarà un altro grande ritorno negli studi Mediaset.

Raffaella Mennoia, nonostante lavori dietro le quinte di Uomini e Donne come autrice, è sempre di più una protagonista imprescindibile del programma. Ha preso le parti di Matteo Ranieri quando Sophie Codegoni ha iniziato a mandargli delle frecciatine dall’interno della casa del GF Vip 6, e probabilmente ha favorito il suo ritorno sul trono.

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne, matrimonio a un passo per la celebre coppia: “È l’uomo perfetto”

NON PERDERTI >>> Uomini e Donne, incidente per la tronista: le sue condizioni

Recentemente, ha anche fatto delle rivelazioni piuttosto interessanti riguardo la vera natura dei rapporti fra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Secondo Raffaella Mennoia, infatti, ci potrebbe essere un po’ di invidia da parte dell’opinionista nei confronti della dama torinese, sempre più in forma e giovanile.

Uomini e Donne, le anticipazioni: in studio Giulia De Lellis

Nella puntata di Uomini e Donne registrata il 19 novembre, si parlerà anche del libro in uscita di Raffaella Mennoia, “Cupido spostati“. Come rivelato dalla stessa autrice, la storia si ispira proprio ad una coppia nata all’interno del dating-show di Maria De Filippi. In moltissimi hanno pensato a Teresanna Pugliese o Giulia De Lellis in qualità di muse.

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne, cosa succede dietro le quinte fra Tina e Gemma? L’indiscrezione

Il fatto che Giulia De Lellis sia stata ospite di una puntata di Uomini e Donne, fa pensare che proprio lei e Andrea Damante abbiano dato lo spunto letterario a Raffaella. Da parte sua, l’influencer si è detta felicissima di poter tornare negli studi Mediaset ed ha definito l’esperienza “un giorno speciale” e “una sensazione potente”.

Ecco alcuni dei messaggi condivisi da Giulia De Lellis: