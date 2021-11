Uomini e Donne, Gianni Sperti critica l’amata dama: “È costruita”

Gianni Sperti ha aperto il suo cuore ad Uomini e Donne Magazine ed ha svelato un retroscena sull’amatissima dama

Gianni Sperti è diventato uno dei personaggi inamovibili nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, ed è l’opinionista per eccellenza insieme alla collega ed amica Tina Cipollari. È abbastanza raro che Sperti parli di sé, ma questa volta si è lasciato andare ad un’intervista al Magazine del dating show.

Inizialmente, l’opinionista ha messo in luce le difficoltà che una persona che ricopre il suo ruolo ha: “Non è sempre facile il ruolo di opinionista. Faccio fatica quando si parla di questioni private come figli, malattie o dolori. Mi astengo. Subisco molte offese per quello che penso e dico”.

Uomini e Donne, Gianni Sperti attacca Isabella Ricci

Isabella Ricci è una delle dame del Trovo Over più amate di Uomini e Donne, ma Gianni Sperti è totalmente controcorrente. Secondo l’opinionista, infatti: “Penso sia costruita e con obiettivi ben precisi. Mi ha colpito negativamente e mi dispiace”. Opinione totalmente diversa, invece, se l’è fatta dei due tronisti: Andrea Nicole e Matteo Fioravanti che lo arricchiscono personalmente.

Il ruolo di Gianni Sperti è quello di commentare le storie d’amore degli altri, ma la sua situazione sentimentale qual è? “Sono una persona esigente e non ho ancora trovato la mia anima gemella. Spesso temono la mia personalità non conoscendomi di persona”, ha concluso l’opinionista.