Uomini e Donne, la storia è già finita? Gli inizi che preoccupano i fan

Per una coppia nata da poco tempo all’interno di Uomini e Donne potrebbe già essere finita. Dopo la decisione di uscire dal programma di Maria De Filippi prima del tempo, potrebbero essere sorte delle distanze insanabili.

In quest’edizione del Trono Classico di Uomini e Donne, l’unico brivido è fino ad ora arrivato dalla scelta anticipata di Matteo Fioravanti. Anche se inizialmente aveva baciato un’altra corteggiatrice, ben presto Noemi Baratto le è entrata nel cuore. La coppia è dunque uscita con molto anticipo dal programma, e si è mostrata subito molto affiatata.

I due, al contrario di altre coppie, non hanno inondato i social media con video e foto insieme. Ad eccezione di una promessa d’amore subito dopo aver lasciato il programma di Maria De Filippi, Matteo e Noemi sono sempre stati molto discreti. Tanti ammiratori, però, hanno notato che da diversi giorni non si farebbero più vedere insieme.

Uomini e Donne, l’assenza di Matteo: è davvero finita?

Il presentatore ed esperto di gossip Amedeo Venza ha lanciato una notizia bomba riguardo Noemi Baratto e Matteo Fioravanti. Per la coppia nata all’interno di Uomini e Donne sarebbe ormai finita: le distanze su troppe argomenti sarebbero ormai inconciliabili. Se la parola fine non è ancora stata scritta, sarebbe solo questione di tempo.

I diretti interessati non hanno commentato questa notizia. Lui ha appena trascorso una vacanza in Svizzera con la sorella, e questo potrebbe essere il motivo per cui non si è fatto vedere per un po’ insieme a Noemi. Potrebbe anche essere che, a causa di divergenze insanabili, lui abbia deciso di allontanarsi per un breve periodo.

Ecco la notizia lanciata da Amedeo Venza:

Questo, invece, un breve video pubblicato da un gruppo di fan della coppia formata da Matteo e Noemi, che è stato ricondiviso dall’ex dama di Uomini e Donne. Si parla dell’importanza di continuare comunque a cercare la felicità: