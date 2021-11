Uomini e Donne, la confessione dell’ex dama: “Adesso è davvero dura”

L’ex dama di Uomini e Donne si è lasciata andare ad una confessione riguardo il periodo che sta attraversando, molto bello e duro allo stesso momento.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono una delle coppie più solide fra quelle nate nella trasmissione Uomini e Donne. Inizialmente, avevano anche programmato il matrimonio, ma poi la nascita del primogenito li ha indotti a posticipare la data delle nozze. Nel frattempo, dopo Domenico Ethan è nato anche il secondogenito, Mario Achille.

Rosa non ha nascosto che ci sono stati dei problemi nel parto: sia da parte sua che da parte del bimbo. Fortunatamente, il nascituro non ha riportato alcun problema; la mamma, però starebbe accusando i postumi del parto cesareo. Inoltre, come moltissime neo-mamme, sentirebbe dei forti sensi di colpa.

Uomini e Donne, Rosa Perrotta e la sua nuova realtà

Rosa Perrotta, l’ex dama di Uomini e Donne, ha deciso di fare una confessione ai propri follower, spiegando come si sta sentendo in questi giorni. La cicatrice del parto cesareo le fa molto male: ha anche timore che si possa riaprire o sanguinare. Questo limita molto le sue possibilità: ha paura ad avvicinarsi ai bambini e non riesce a sollevarli.

Inoltre, Rosa ha anche difficoltà a cercare di gestire i nuovi equilibri familiari. Domenico Ethan ha solo due anni e mezzo, e quindi necessita ancora di moltissime attenzioni. Lei sta cercando di non fargli mancare nulla e di essere allo stesso tempo presente per Mario Achille, che ha solo una settimana di vita.

Ecco la confessione dell’ex dama di Uomini e Donne: