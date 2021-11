Lazio-Juventus, streaming gratis: dove vedere il match di Serie A in diretta

Tutto pronto per il big match del sabato di Serie A tra Lazio e Juventus: andiamo a vedere dove seguire la partita in diretta e streaming gratis.

Alle 18:00 scenderanno in campo Lazio e Juventus che si sfideranno nel match della 13esima giornata di Serie A. Una sfida fondamentale per due squadre che hanno come obiettivo stagionale l’accesso alla prossima Champions League. Al momento i biancocelesti hanno tre punti di vantaggio sulla Vecchia Signora. Andiamo quindi a vedere lo stato di forma delle due formazioni che scenderanno in campo.

Partiamo dai padroni di casa della Lazio, con la squadra di Maurizio Sarri che è reduce da tre vittorie, un pareggio ed una sconfitta nelle ultime cinque giornate di campionato. I biancocelesti sono ad un solo punto dalla zona Champions ed affronteranno il delicato match casalingo senza Marusic ed il bomber Ciro Immobile.

Dall’altra parte invece la Juventus di Massimiliano Allegri, prima della sosta, è riuscita a strappare i tre punti alla Fiorentina in extremis grazie ad un goal di Cuadrado. Contro la Lazio il tecnico livornese deve fare a meno di Chiellini, De Sciglio e Dybala. Inoltre sono in dubbio anche Bernardeschi e Ramsey. Andiamo quindi a vedere dove seguire Lazio-Juventus in diretta e streaming gratis.

Lazio-Juventus, streaming gratis: DAZN o Sky?

Tutto pronto per la sfida tra Lazio e Juventus che andrà di scena allo Stadio Olimpico. Questa è la partita più attesa del sabato di Serie A ed è valida per la 13esima giornata di campionato. Inoltre la sfida sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su DAZN, che ha acquistato i diritti per trasmettere le partite nei prossimi tre anni. Inoltre grazie al servizio tedesco in streaming sarà possibile vedere la partita sulle smart tv di ultima generazione compatibili e sempre tramite app anche a tutte le tv collegate al TIMVISION BOX.

Sarà possibile assistere alle partite anche collegando l’applicazione su PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il commento della garà sarà affidato a Stefano Borghi, mentre la seconda voce sarà Massimo Ambrosini. Inoltre il sito tedesco metterà a disposizione anche la diretta testuale. Mentre invece tutti coloro che la guarderanno on-demand avranno a disposizione gli highlights a fine partita. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni schierate dai due allenatori.