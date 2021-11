Green pass solo a vaccinati e guariti e divieti per i no-Vax in zona gialla: le novità del nuovo decreto anti-Covid

Dopo che l’Austria ha istituito l’obbligo vaccinale, il resto dell’Europa si divide tra chi è a favore e chi è contrario a questa misura.

LEGGI ANCHE: Governo, Vito (Forza Italia) a iNews24: “Saranno i cittadini a decidere se Draghi rimarrà oltre il 2023”

In Italia, i divieti per i no-Vax potranno essere applicati solo in caso di peggioramenti dei dati epidemiologici, quando le regioni entreranno in fascia gialla e arancione. Sul tavolo resta anche l’ipotesi dell’obbligo vaccinale per tutti. Le eventuali limitazioni saranno solo a livello sociale, mentre il lavoro verrà lasciato fuori dal provvedimento.

Questa è linea guida verso cui andranno prese le decisioni della prossima settimana, in vista di un nuovo decreto che punta a un “doppio green pass” per evitare chiusure a Natale. Lunedì a Palazzo Chigi verranno discussi i dettagli con le Regioni, e giovedì verrà convocata la cabina di regia. In ultimo, la decisione spetterà al Consiglio per il via libera.

Ipotesi Green pass solo per vaccinati e guariti

Tra le ipotesi c’è il Green pass solo per vaccinati e guariti, escludendo quindi il tampone e come ultimo tentativo per convincere i no-Vax, provare a coinvolgere nella campagna vaccinale volti noti come Giacomo Poretti e Alberto Angela.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Bonus ai netturbini Ama, polemica al Campigoglio, Gualtieri: “È un premio di produttività”

Resta sul tavolo l’ipotesi dell’obbligo vaccinale

Inoltre, come detto, come estrema ratio resta imporre l’obbligo vaccinale, sulla scia dell’Austria che ha fatto da apripista in Europa. Il premier Mario Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza tendono ad evitare l’ipotesi del lockdown, anche perché i dati italiani non sono allarmanti. Inoltre il presidente del Consiglio è molto cauto, anche per i nodi giuridici da sciogliere.

Insegnanti e personale Ata e le forze dell’ordine sono le categorie, dopo il personale sanitario, alle quali il decreto del Governo potrebbe imporre l’obbligo vaccinale.

Green pass valido 9 mesi e divieti ai non vaccinati

Nel decreto verrà ridotta anche la durata del green pass che passerà da un anno a 9 mesi e c’è chi punterebbe anche a 6 mesi, ma si attende il parere del Cts. Inoltre potrebbe essere inserito il divieto ai non vaccinati, di andare al ristorante, al cinema, a teatro, negli stadi, in discoteca o in palestra.

LEGGI ANCHE: Omicidio Nada Cella, nuovo audio della testimone: “Non so perché le altre non parlano”

L’obiettivo è lasciare le Regioni in bianco per tenere le attività commerciali e i luoghi di socialità aperti durante le festività natalizie.

Validità dei tamponi

Draghi e i suoi ministri si interrogano anche sulla validità dei tamponi. Da un lato c’è chi spinge a eliminare l’antigienico e il molecolare per ottenere il green pass; dall’altro invece, chi vorrebbe tenerli ma limitandone la durata a 48 ore per il molecolare e 24 per il rapido.