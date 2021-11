Giulia De Lellis non ci sta e alza la voce: “E’ solo una fake news”. Nelle ultime ore era circolata un’indiscrezione sul padre assolutamente falsa

Uno spiacevole episodio di fake news ha colpito nelle ultime ore Giulia De Lellis. La nota influencer si è ritrovata a smentire un’indiscrezione falsa che riguardava il padre. Si era infatti diffusa la notizia della scomparsa di papà Giulio, diffusa attraverso i social ma con nessuna attinenza alla realtà.

Tuttavia vederla scritta da più parti aveva allarmato la famiglia, oltre agli amici più stretti. Proprio per questo la De Lellis ha deciso di intervenire su Instagram per fare chiarezza e fermare una volta per tutte le voci incontrollate.

In una storia pubblicata recentemente, Giulia ha tranquillizzato tutti, riportando la verità sui fatti e ricordando che il padre sta bene e non ha fatto perdere le sue tracce.

Giulia De Lellis non ci sta e alza la voce: “Mio padre sta bene” – FOTO

In realtà un uomo si è effettivamente perso a Roma nei giorni scorsi, dopo essere uscito dall’ospedale Agostino Gemelli, ma non era Giulio De Lellis. Qualcuno, erroneamente, ha confuso la descrizione di quest’ultimo con il signore disperso nella Capitale. Forse a fin di bene avevano cercato di aiutare l’ex star di ‘Uomini&Donne‘, commettendo però un grave errore.

Lei stessa ha postato una foto commentando: “Mio papà sta bene. È solo una fake news (i parenti lontani possono tranquillizzarsi)”. Per non lasciare dubbi ha anche realizzato un video con il padre seduto lì a fianco, in ottime condizioni. Al telefono c’era anche la sorella Veronica, per la serenità di tutta la famiglia.