Katia Ricciarelli, parlando con Davide Silvestri all’interno della casa del GF Vip 6, si è lasciata scappare una notizia clamorosa che la riguarda. Ecco cosa è successo.

Katia Ricciarelli si è subito contraddistinta al GF Vip 6 per il suo carattere, definito da molti un po’ pesante e polemico. Allo stesso tempo, la cantante lirica si è anche imposta per il suo carattere molto schietto, oltre per qualche bestemmia che ha portato molti spettatori a chiedere la sua eliminazione dal reality show.

Parlando con Davide Silvestri, Katia Ricciarelli si sarebbe dimenticata per un attimo di essere in diretta e si sarebbe lasciata sfuggire un dettaglio importante riguardo la sua durata contrattuale con il GF Vip 6. Bisogna sottolineare che, al momento, gli inquilini non sono al corrente dell’estensione del programma fino a marzo 2022.

GF Vip 6, Katia Ricciarelli e le parole a Davide Silvestri

Katia Ricciarelli, mentre discuteva con Davide Silvestri, avrebbe rivelato di aver dato la sua disponibilità a Mediaset a rimanere nella casa fino al 13 dicembre. Secondo numerose indiscrezioni, anche la visita ricevuta dal cane era stata concordata sul contratto che aveva firmato: la cantante aveva anche provato a portare l’animale con sè al reality.

La data indicata da Katia Ricciarelli coincide con quella di cui aveva parlato Aldo Montano nel video di presentazione del GF Vip 6. Da come si è presentata, l’ex moglie di Pippo Baudo difficilmente vorrà estendere la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia oltre il 13 dicembre. Del resto, ci sarebbero già Valeria Marini e Giacomo Urtis, oltre a Giulia Cavaglia e l’ex marito di Antonella Mosetti pronti ad entrare nel reality.

Ecco un breve video che evidenzia l’aspetto un po’ polemico di Katia Ricciarelli: