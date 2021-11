E’ ufficiale, la comunicazione di Alfonso Signorini ha reso felice il pubblico del GF Vip 6: scopriamo insieme di cosa si tratta

La 19esima puntata del Grande Fratello Vip ha riservato delle chicche davvero preziose per il pubblico del reality show più seguito di sempre. Alfonso Signorini ha comunicato che saranno 10 i nuovi vipponi che entreranno nella casa più spiata d’Italia e per mantenere alta l’attenzione dei telespettatori, gli ingressi saranno scaglionati. Il padrone di casa ha rivelato che i primi due concorrenti entreranno in gioco lunedì 22 novembre.

Come reagiranno i gieffini? Ricordiamo che attualmente nessuno è al corrente del prolungamento. A tal proposito, circa una settimana fa, Sophie Codegoni e Lucrezia Selassié hanno parlato molto della finale del GF Vip 6 e sono convinte che il vincitore sarà decretato il 13 dicembre. Inoltre le due gieffine non si aspettano assolutamente l’ingresso in gioco di nuovi concorrenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>>Amici 21, LDA perde le staffe: accesissimo scontro in casetta – VIDEO

GF Vip 6, dieci nuovi concorrenti entreranno nella casa: scopriamo chi sono

Adesso è ufficiale: a partire dal prossimo lunedì nuovi vip entreranno nella casa del GF Vip 6. A comunicarlo è stato Alfonso Signorini nel corso della 20esima puntata. I concorrenti già in gioco, però, sono ancora all’oscuro di tutto questo: come reagiranno? Intanto la notizia ha reso felice il pubblico del Grande Fratello perché, come ben sappiamo, l’ingresso di nuovi concorrenti nel reality di Mediaset porterà nuove dinamiche nella casa.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE>>> GF Vip 6, confessione shock: “Mi sputavano addosso. Provavo vergogna”

Ma chi varcherà l’ambitissima porta rossa? A svelarlo è stata Giuseppe Candela. Dopo aver partecipato già alla terza edizione del reality, nella casa del GF Vip tornerà l’attrice Maria Monsè. Successivamente entreranno Nathaly Caldonazzo, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi Vera Gemma, l’ex tronista di Uomini e Donne Giulio Raselli, Adelaide De Martino (sorella di Stefano De Martino), Biagio D’Anelli e Giulia Cavaglià.