GF Vip 6, Francesca Cipriani vuota il sacco: scoppia la lite nella notte

Nuovo colpo di scena nel GF Vip 6, con Francesca Cipriani che ha fatto scoppiare una vera e propria lite nella notte: cos’è successo.

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata in diretta del GF Vip 6, con le nomination che ancora una volta hanno creato non poca tensione all’interno della Casa. Tra le grandi protagoniste ancora una volta c’è stata Francesca Cipriani. Infatti la showgirl ha nominato Gianmaria Antinolfi con una motivazione precisa che ha indispettito l’imprenditore.

Infatti la ‘Pupa’ ha confessato: “Io scelgo lui perché c’è una cosa che non ho digerito. Cioè il fatto che si vanta di volare con aerei privati. Soprattutto in un periodo così delicato non si dovrebbero dire certe cose. Anche per rispetto agli altri. Ha detto questo, che va su jet e poi che va soltanto in business“. La risposta di Antinolfi però non si è fatta attendere, con le parole dell’imprenditore che hanno scatenato il litigio in piena notte.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Uomini e Donne, Gianni Sperti critica l’amata dama: “È costruita”

GF Vip 6, Gianmaria Antinolfi contro Francesca Cipriani: “Da te non me l’aspettavo”

Gianmaria Antinolfi non ha proprio digerito la nomination di Francesca Cipriani. L’imprenditore ha puntato il dito contro la Cipriani affermando: “Per il rapporto che abbiamo da te non mi aspettavo la nomination. Poi anche il motivo non mi è piaciuto” – ha poi continuato – “Perché devi dire che mi nomini per come gestisco l’amore? E poi davvero hai tirato in ballo il fatto dei voli in business class? Francy per il bene che ti voglio non mi è piaciuto. Sai che con te sono sincero e questi sono gesti che non mi piacciono. Preferirei un motivo più vero. Io ti ho nominata soltanto all’inizio perché non ti conoscevo benissimo“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Uomini e Donne, matrimonio a un passo per la celebre coppia: “È l’uomo perfetto”

La Cipriani non si è tirata indietro ed ha prontamente risposto all’imprenditore. Infatti in piena notte la showgirl ha ribattuto: “Io non ti parlo alle spalle, te l’ho detto in faccia che non mi tornavano alcune cose. Se ami una donna non puoi cambiare idea 48 ore dopo. Prima Soleil, poi Greta e ora Sophie“.

Francesca ha poi concluso affermando: “Poi non mi è piaciuto che spesso dici dei jet privati e i voli in business class. Trovo sia poco elegante, soprattutto in un periodo così particolare. Sì ti ho nominato per questo, non mi credi? Tu mi hai nominata con motivazioni più superficiali e io non te l’ho fatta pesare“. Cresce quindi la tensione tra i concorrenti della Casa, con le nomination che ancora una volta sono state motivo di litigio tra i concorrenti.