GF Vip 6, Alex Belli all’attacco: “Qui non la voglio più” – VIDEO

GF Vip 6, Alex Belli all’attacco: “Qui non la voglio più”. Dura presa di posizione da parte dell’attore che si sente troppo sotto pressione

Sempre più sotto pressione nelle ultime settimane, Alex Belli ha capito di essere certamente uno dei personaggi forti in questo GF Vip 6 ma rischia anche grosso. Prima il clamoroso litigio con Aldo Montano, che adesso sembra ricomposto, e adesso una presa di posizione che rischia di cambiare tutto.

Al centro della discussione il suo rapporto con Delia Duran. Per lui, a tutti gli effetti una moglie, ma per il pubblico e alcuni in studio è tutto diverso. Lo dimostra la discussione che Belli nell’ultima diretta di GF Vip 6 ha avuto con Adriana Volpe, tra quelli che non approvano il suo comportamento.

Ma c’è di più, perché secondo Sonia Bruganelli la situazione sta sfuggendo di mano a causa della presenza di Soleil Sorgé e del suo strettissimo rapporto con l’attore. Ieri sera in diretta abbiamo avuto la prova che la sua popolarità sta scemando e così Alex ha preso una decisione clamorosa.

GF Vip 6, Alex Belli all’attacco: la clamorosa richiesta alla produzione

Alex Belli ha chiesto ufficialmente di non vedere più Delia Duran al GF Vip. E la prima a cui lo ha confessato? Bravi, proprio Soleil. L’attore non accetta che il suo rapporto con la moglie-non moglie sia messo in discussione visto che per lui non esiste nessun problema al riguardo.

“Delia, lasciami fare il mio percorso qui, libero e spensierato. Il nostro rapporto non è in discussione. Punto. Lei ha avuto paura ed è andata in confusione. Lasciami qui, lasciami finire il mio viaggio. Tanto ne abbiamo altri da fare insieme. Non venire”, ha detto rivolto alla sua compagna. E poi lo ha ribadito anche a Miriana Trevisan: “Non la voglio, non la voglio vedere qua. Non voglio esporre ulteriormente il mio amore e la mia vita privata qua dentro, è chiaro?”.