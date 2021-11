Flavio Insinna, toccante confessione: “Vi svelo perchè non sono padre”. Il noto conduttore della Rai ha parlato della sua sfera personale

E’ diventato ormai uno dei volti noti di Rai 1. Flavio Insinna conduce da anni lo storico programma ‘L’Eredità‘, record di ascolti sulla rete ammiraglia. Il successo del gioco preserale è stato il coronamento di una lunga carriera, fatta di tanto teatro, cinema e piccolo schermo. Per uno uscito dall’accademia di Gigi Proeitti è un gioco da ragazzi, un modo per mostrare ancora una volta il suo grande talento e la sua sconfinata simpatia. Il quiz televisivo ha dato una sfera diversa al 56enne romano, facendolo apprezzare anche al pubblico “commerciale” e aumentando notevolmente la sua notorietà. In una bella intervista rilasciata al Corriere della Sera, Flavio Insinna ha raccontato la sua vita, affrontando temi lavorativi e prettamente personali.

Flavio Insinna, toccante confessione: “Temo di non essere all’altezza del ruolo di padre”

Dal 2018, dopo la morte di Fabrizio Frizzi, gli è stato affidato ‘L’Eredità’, cosa che lo rende felice: “Mi diverto come un matto”. Insinna ha raccontato le caratteristiche di alcuni Vip che hanno partecipato al suo gioco: “Gigi D’Alessio è un cecchino. Non ne sbaglia una. Luca Barbarossa è un altro, manda le risposte su WhatsApp ma io controllo sempre che siano regolari, cioè che non le abbiano mandate una volta risolto il quiz. Il più matto di tutti però è Diego Abatantuono. Lui manda la sua risposta ma se questa è sbagliata mi fa arrivare dei messaggi vocali di un’ora in cui mi spiega perché, secondo lui, abbiamo sbagliato noi!”.

Lontano dalle luci della Tv, l’attore e presentatore è fidanzato con Adriana Riccio, conosciuta nel 2016 al quiz ‘Affari Tuoi’, dove lei era concorrente. Al momento la coppia, che ha inizialmente nascosto la propria storia, non ha ancora figli. Flavio ha spiegato il motivo di questa scelta: “Sarei un padre troppo poco presente. Solo per questo. Io ho avuto la fortuna di avere dei genitori sempre accanto a me, nonostante all’inizio non accettassero la mia carriera di attore. Però mamma fece da paciera, andava da papà e metteva una buona parola, poi veniva da me e faceva lo stesso. Temo che non sarei all’altezza”. Insomma una bella ammissione di verità e una consapevolezza che gli fa onore. Però mai dire mai nella vita…