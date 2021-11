Charlene di Monaco, parla Alberto: come sta la moglie ed il loro rapporto

Alberto di Monaco ha parlato per la prima volta dello stato di salute della relazione con Charlene Wittstock. Dopo tutte le insinuazioni riguardo una fuga di lei in Sudafrica, ecco la pesante indiscrezione sulla sua nuova assenza.

Alcuni ulteriori dettagli riguardo la salute di Charlene Wittstock sarebbero trapelati in queste ultime ore. La principessa, dopo aver fatto ritorno nel Principato di Monaco l’8 novembre, aveva riacceso le speranze che fosse finalmente in grado di poter tornare alla sua vita normale e ai suoi impegni pubblici.

In realtà, Charlene si è subito trasferita in un bilocale, separandosi da suo marito Alberto e dai gemelli Gabrielle e Jacques. Poco dopo, hanno iniziato a circolare le voci di un suo nuovo ricovero in clinica, questa volta non più in Sudafrica, ma bensì in Europa. Sulle motivazioni della permanenza in ospedale non c’è ad oggi una nota ufficiale.

Charlene Wittstock, la ricaduta dopo il ritorno a Monaco

Negli ultimi mesi, Charlene di Monaco era sembrata molto dimagrita e sofferente nelle foto che aveva condiviso. La direttrice del settimanale francese Voici sostiene che la principessa sarebbe stata ricoverata in una clinica svizzera. Questa volta, non per curare l’infezione a naso, orecchie e gola, ma bensì per una presunta dipendenza da farmaci.

Nel frattempo, Alberto di Monaco ha rilasciato al tabloid americano People la prima intervista in cui parla dello stato di salute della relazione con sua moglie. Il principe ha assicurato che fra lui e Charlene non ci sarebbe alcun problema, ma lei sarebbe stanca e sfinita. Non sarebbe in questo momento in grado di partecipare alle cerimonie pubbliche.